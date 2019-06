Rincaro Atm, via dal 15 luglio

Simona Romanò

La data è il 15 luglio. Allora scatterà l'aumento del biglietto Atm da 1,50 a 2 euro. Il primo passo è stato compiuto con la delibera sulle nuove tariffe e le agevolazioni che è stata approvata dalla giunta Sala venerdì. Ieri, però, il passaggio turbolento in commissione Mobilità con le opposizioni che hanno già iniziato a far ostruzionismo. Tanto da convocare oggi una seconda commissione, poi, a seguire, alle 16.30, l'approdo della delibera in consiglio comunale, dove il centrodestra darà battaglia. L'aria che tira fa intendere che la strada per l'ok definitivo ancora è in salita. Va all'attacco il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale: «In 8 anni la sinistra ha raddoppiato il costo del biglietto. Pisapia lo portò da 1 a 1,50 euro e ora Sala a 2. Il piano serve solo per sistemare i conti del Comune, non per sostenere il servizio. Protesteremo». Non è da meno il capogruppo della Lega Alessandro Morelli: «Faremo opposizione, perché è inammissibile. Questa manovra non crea disagio a chi vive in corso Europa, ma al pensionato in piazzale Abbiategrasso». Il centrodestra non mollerà la presa, ma anche l'ala più a sinistra della maggioranza ha delle richieste da avanzare e sarà difficile rimanere uniti. Anita Pirovano di Milano Progressista annuncia le contro-proposte. Per la giunta potranno godere delle agevolazioni anche i giovani fino a 30 anni. «Noi, invece, chiediamo che l'età sia innalzata a 35 anni, come da parametro Istat. E il costo dell'annuale scenda: da 330 euro a 300, per esempio», spiega Pirovano. Diplomatico, ma determinato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Faremo il possibile per far entrare in vigore il provvedimento rispettando i tempi».

Nel dettaglio la manovra prevede rincari, come il biglietto ordinario che passa da 1.50 a 2 euro e il giornaliero da 4,5 a 7. Rimane invariato l'annuale a 330, con la possibilità di rateizzarlo con rate da 27,5 euro. Poi, il capitolo agevolazioni: dalle gratuità per gli under 14 agli sconti per under 26 e over 65.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

