Rimprovero a distanza, botte in presenza

Salvatore Garzillo

Durante una lezione in dad (didattica a distanza) uno studente inizia a essere molesto con la classe, prima con battute e poi interrompendo il professore, impedendo così agli altri compagni di ascoltare. A quel punto uno di loro interviene e richiama all'ordine il bullo, che incassa giurando vendetta. Ed è di parola, perché l'8 dicembre scorso organizza un raid punitivo assieme ad altri amici, andando a cercare il compagno secchione per fargliela pagare. Il gruppo parte dai quartieri Affori e Comasina, raggiunge in treno Paderno Dugnano e lì inizia la caccia. Il ragazzino viene circondato, riceve calci e pugni, e lo stesso accade a due amici che intervengono nel tentativo di salvarlo. Alla fine del pestaggio riporteranno ferite giudicate guaribili in 10 e 20 giorni. A uno di loro viene anche rubata la bicicletta.

I ragazzini, nonostante le minacce di ulteriori ritorsioni, trovano il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri di Paderno che individuano poco dopo l'organizzatore della spedizione. In base agli elementi raccolti il pm chiede e ottiene dal gip del Tribunale per i Minori un'ordinanza di custodia cautelare in casa che viene eseguita dai militari il 31 dicembre. Successivamente vengono identificati anche altri 8 minorenni che avevano partecipato all'azione, tutti accusati di rapina aggravata, violenza privata e lesioni personali in concorso.

Il 29 gennaio la tenenza di Paderno, su delega della procura, ha terminato gli interrogatori. Tutti i ragazzi hanno ammesso le proprie responsabilità, qualcuno ha pianto, perdendo di colpo l'atteggiamento strafottente che si risulta evidente dalle immagini del sistema di sorveglianza della stazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA