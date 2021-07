Rimborsi per viaggi, concerti, libri. Persino cartucce da caccia, gratta e vinci, banchetti di nozze. Nessuno sconto di pena per i politici ed ex politici processati anche in secondo grado con l'accusa di essersi fatti rimborsare con soldi pubblici spese pazze, per un totale di circa 3 milioni in quattro anni. A deciderlo è stata la seconda Corte d'Appello che ha anche accolto le dieci richieste di patteggiamento, tra cui quella dell'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi ed ex consigliera regionale di Forza Italia Nicole Minetti a 1 anno e 1 mese in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo Ruby bis, raggiungendo così i 3 anni e 11 mesi. E poi confermate (al ribasso) le condanne per una quarantina di imputati per peculato. Tra cui, 2 anni e mezzo per Renzo Bossi, il figlio di Umberto; 1 anno e 8 mesi per l'attuale capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo e un anno e mezzo al leghista al parlamento europeo Angelo Ciocca. La pena più alta i 4 anni e 2 mesi per l'ex capogruppo della Lega Stefano Galli.

