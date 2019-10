Rilancio Juve: 350 milioni in più

Timothy Ormezzano

TORINO - Un'iniezione di denaro fresco per rilanciare la sfida alle big del calcio europeo. La Juve, per voce del suo presidente Agnelli, battezza «un nuovo anno zero». In cassa entrano ben 350 milioni anche per finanziare nuovi colpi alla CR7: «Se è ipotizzabile un'altra operazione alla Cristiano Ronaldo? Siamo sempre pronti a cogliere le opportunità - assicura il vicepresidente Nedved -. E vogliamo svilupparci soprattutto sul fronte sportivo».

L'assemblea degli azionisti di ieri ha approvato un aumento di capitale da 300 milioni. Una manovra che a detta di Agnelli «non era necessaria, ma servirà per sostenere un percorso di crescita, mantenendo la competitività sportiva e consolidando l'equilibrio economico-finanziario». Un'ulteriore spinta arriverà dall'aumento di 50 milioni che lo sponsor Jeep assicurerà ai bianconeri nei prossimi due anni in cui il contributo sale da 17 a 42 milioni a stagione.

La Juve, primo club italiano a superare i 600 milioni di fatturato, insegue l'eccellenza europea: «Siamo passati dal 43° posto del ranking Uefa al 5° e a fine stagione, potremmo arrivare al 4°, superando il Bayern - afferma Agnelli -. Vogliamo fatturare un miliardo di euro a stagione come le big europee».

Chi ha già raggiunto l'eccellenza è Cristiano Ronaldo, a caccia di conferme: «Merita il Pallone d'oro, spero che lo vinca lui», prosegue Agnelli. Che poi rivolge un applauso a Max Allegri e rifila una mezza stecca a Conte, ricordando i sei mesi di squalifica per il calcio scommesse.

Nedved ha quindi affrontato il caso-Demiral, sollevato da un azionista bianconero: «Il saluto militare fatto con la Nazionale turca è un gesto forte che però non viola il nostro codice etico: aspettiamo la valutazione degli organi competenti».

Intanto domani (alle 15) la Juve giocherà a Lecce otto anni dopo l'ultima vittoria (0-1) targata Matri. Danilo è pronto a dare il cambio a Cuadrado, mentre Bentancur ed Emre Can insidiano uno stanco Khedira e sulla trequarti torna Bernardeschi. In attacco, dove si rivedrà quasi sicuramente Higuain, non si può escludere un turno di riposo per Cristiano Ronaldo.

