Rifondazione Lorenteggio

Simona Romanò

Poco più di un cumulo di macerie, detriti e cemento sbriciolato. È ciò che rimane degli stabili fatiscenti di edilizia popolare Aler in via Lorenteggio 181, dove le ruspe sono entrate in azione lunedì e ieri hanno scavano fino alle fondamenta.

Sono due dei tre palazzoni di Aler, con circa un centinaio di appartamenti in tutto, buttati giù all'estrema periferia ovest nell'ambito del progetto (sottoscritto da Comune, Regione ed Aler) di riqualificazione di Giambellino-Lorenteggio.

Un intervento attesissimo nel quartiere, perché il degrado era sotto gli occhi di tutti, fra i problemi igienici sanitari, con i topi e la spazzatura a cielo aperto; e le difficoltà legate alla sicurezza, con l'escalation fino all'anno scorso di occupazioni abusive. Il primo casermone è stato demolito a fine 2017. Ora è toccato agli altri due palazzi gemelli: i tempi, rispetto al previsto, si sono allungati per le bonifiche necessarie prima dell'abbattimento. Aler ha ricollocato tutte le famiglie regolari, circa 60, che fino alla scorsa primavera ci vivevano, nonostante l'incuria. Adesso è il momento della rinascita, infatti, nei prossimi mesi si procederà con le perizie che porteranno alla costruzione di nuovi stabili, più belli ed efficienti, per poi riassegnare gli alloggi nei prossimo biennio. Allora cambierà radicalmente il volto del quartiere deteriorato, da largo Frattini a piazza Tirana, affacciato alla stazione San Cristoforo. A stretto giro però si faranno traslocare gli inquilini dello stabile (da radere al suolo) di via Manzano 4, traversa di via Lorenteggio. L'intervento al civico 181 ha alzato il sipario sul Piano periferie fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Sala: per il Lorenteggio Palazzo Marino ha previsto non solo la riqualificazione dai caseggiati, ma anche delle strade, dei giardinetti, della biblioteca, delle scuole. Un piano di recupero da circa 20 milioni di euro. Ed è solo l'inizio, perché sul tavolo per il Piano periferie ci sono 96 milioni, tra fondi europei, comunali e regionali.

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA