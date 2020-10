Riflettori su Geppi Cucciari allo Zelig Cabaret sabato 9 ottobre: l'attrice cagliaritana è la protagonista nel format teatrale televisivo Zelig C-Lab (in arrivo prossimamente su Comedy Central canale Sky 128 e in streaming su Now Tv) in un'intervista-spettacolo condotta da Giancarlo Bozzo.

Tra gag, aneddoti e rivelazioni la vulcanica Geppi compie un viaggio nella sua vita professionale e privata (quest'ultima sempre difesa a spada tratta dall'artista). Comica, cabarettista, attrice al cinema e in televisione e, per chi non lo sapesse, ex cestita agonista (è arrivata a giocare in serie A2), Geppi Cucciari si è guadagnata i galloni da star della risata al femminile sulla scena nazionale. L'occasione, per il suo pubblico, è speciale: Geppi racconterà come sono nati alcuni suoi personaggi e quali sono state le svolte fondamentali della propria carriera. Il marchio Zelig fa parte, ovviamente, di questa storia: nel 2003, la comica è nel cast di Zelig Off in onda su Italia 1, due anni dopo guadagna il palcoscenico di Zelig Circus in prima serata su canale 5, nel 2012 è ospite nell'ultima serata del Festival di Sanremo, nel 2016 veste il completo delle mitiche Iene su Italia 1, mentre sul grande schermo è nel cast di commedie come Passione sinistra di Marco Ponti e Una donna per amica di Giovanni Veronesi.

(F.Gat.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

