Rifiorisce la Sala di Leonardo

Buio in sala. Una voce narra la genesi della Sala delle Asse, voluta da Ludovico il Moro e affidata a Leonardo da Vinci, nel 1498. L'artista ne fece un gigantesco trompe-l'oeil che raffigurava un fitto padiglione di 18 alberi di gelso (il nome scientifico di gelso è moro da qui l'omaggio al signore di Milano) dai tronchi snelli e dal fitto fogliame. Poi, prodigio dell'installazione multimediale, dal soffitto e sulle pareti si materializzano i disegni e via via la decorazione prende vita, mentre le ombre cinesi delle silhouette di Leonardo e del Moro si stagliano sul fondo. Fino a che la luce si riaccende ed ecco che la vera Sala delle Asse, restaurata, si rivela ai visitatori.

È il cuore della mostra che si apre oggi al Castello Sforzesco con cui si inaugurano le iniziative Leonardo mai visto il carnet di eventi inseriti nel calendario di Milano Leonardo 500, per il cinquecentenario della sua morte. Un palinsesto, come ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, «articolato, interessante e affascinante in quello che è stato il quartier generale, l'epicentro dell'attività Leonardo a Milano».

La Sala delle Asse viene riaperta dopo sei anni di restauri ma solo fino al 12 gennaio, poi sarà chiusa per altri interventi. Leonardo vi lavorò (non terminandola) dopo aver finito il Cenacolo. Durante la ricostruzione del Castello, nei primi del 900, fu scoperta la complessa decorazione pittorica con al centro una radice (detta il Monocromo perché disegnata a carboncino), alla base di un pergolato di alberi di gelso che si intrecciano sulla volta sorreggendo uno stemma e targhe sforzesche. «La riapertura è l'evento più importante dell'anno leonardiano», ha dichiarato Claudio Salsi, Sovrintendente del Castello. «Per la prima volta si vedono i disegni murali in cui si riconosce la mano del maestro e dei suoi allievi». Lo stesso pergolato è riprodotto nel Cortile delle Armi grazie a Orticola, questa volta con veri alberi. E ancora nella Sala dei Ducali la mostra Intorno alla Sala (a cura di Claudio Salsi) mette a confronto i disegni del maestro toscano con altri del Rinascimento. Nella Sala delle Armi Leonardo a Milano si traccia la mappa della città all'epoca del soggiorno tra il 1482 e il 1512.

