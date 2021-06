Riecco Inghilterra-Germania la sfida dei veleni senza fine

Fabrizio Ponciroli

Inghilterra-Germania, nuova puntata. Oggi, alle 18, nel suggestivo stadio di Wembley, l'ennesimo duello tra due giganti del calcio mondiale. Inghilterra-Germania è una sfida senza tempo, ricca di aneddoti e momenti indimenticabili. Il primo faccia a faccia risale al lontano 1930: gara amichevole nel leggendario Deutsches Stadion di Berlino (3-3 il finale). Poi, per decenni, le strade di Inghilterra e Germania non si sono più incontrate in appuntamenti ufficiali, fino alla storica finale della Coppa del Mondo del 1966, quella del fattaccio. Vittoria della nazionale dei Tre Leoni per 4-2 con il decisivo gol fantasma di Geoff Hurst, non visto dall'allora arbitro Dienst ma convalidato dopo la dritta del guardalinee Bachramov. Una rete che ha segnato, inesorabilmente, la rivalità tra le due nazionali, rendendola anche una questione politica e culturale.

I tedeschi non dovranno attendere molto per vendicarsi. Quattro anni più tardi, ai Mondiali in Messico, la Germania Ovest si impone per 3-2 (curiosamente ancora ai supplementari, rete di Muller), eliminando gli odiati inglesi ai quarti di finale. Ancor più speciale il successo teutonico ad Italia 1990: Inghilterra battuta in semifinale ai calci di rigore (errori di Pearce e Waddle per gli inglesi). Pesante anche la sconfitta ad Euro 1996, ancora dagli 11 metri (rigore fallito di Southgate, attuale CT dell'Inghilterra). Piccola gioia inglese ad Euro 2000: 1-0 nella fase a gironi ma, negli ottavi della Coppa del Mondo 2010, la Germania torna padrona: 4-1 ai danni dell'Inghilterra che recrimina per il gol annullato a Lampard (la palla aveva varcato la linea). I teutonici raccontano, ancora oggi, di un segno del destino pensando alla rete del centrocampista inglese non vista dall'arbitro. Insomma, Inghilterra-Germania non è mai stata una partita come tutte le altre. Oggi, a Wembley, l'ennesimo capitolo di una rivalità che continua ad emozionare e a far discutere. Sarà il confronto numero 33 tra due giganti del calcio che non si sono mai amati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

