Riecco il marziano: CR7 sfida il Marocco, Neymar ko

MILANO - Nel martedì in cui ci ha lasciati Sergio Gonella, 85 anni, l'arbitro della finale Mundial Argentina-Olanda (1978). Si è fermato Neymar: campanello d'allarme per un Brasile balbettante all'esordio con la Svizzera. O'Ney s'è fermato dopo un quarto d'ora allenamento, toccandosi spesso la caviglia destra. Potrebbe essere in dubbio la sua presenza venerdì con la Costa Rica. Mentre oggi alle 14 a Mosca il Portogallo targato Cristiano Ronaldo va all'assalto del Marocco, nella seconda giornata del grupp B. Un CR7 in grande spolvero, che da solo ha praticamente fermato la Spagna, nel match d'esordio a Sochi, firmando una tripletta. A Rostov (alle 17) sarà la volta di Uruguay-Arabia Saudita, con Cavani e Suarez pronti a spiccare il volo verso gli ottavi. A Kazan, alle 20, chiude la giornata la sfida tra Iran (al comando a sorpresa del gruppo B) e Spagna. Olè.(M.Zor.)