Riecco Florentino Luis e in pole pure Soumarè

Luca Uccello

Kessie c'è, Bennacer è incedibile (nuovo no al Psg), Tonali è in arrivo, stamane visite mediche, ma non Bakayoko. Il braccio di ferro con il Chelsea sulle cifre dei riscatto continua. Nessuno dei due club al momento sembra cedere, dà la sensazione di volerlo fare. E poi c'è anche il problema ingaggio. Baka è disposto a fare uno sconto sul primo anno di contratto non su quello dei successi anni. Nei Blues Bakayoko è una riserva e ha il contratto in scadenza nel 2022. L'obiettivo è ottenere un prestito (oneroso, a 3 milioni) e un riscatto a condizioni più favorevoli di quanto richieste oggi. Situazione che mette in allarme Paolo Maldini che con Frederic Massara sta valutando un piano B e anche un C. Da tempo la società rossonera ha messo in piedi una trattativa parallela con l'entourage del 21enne centrocampista centrale Florentino Luis. Un giocatore di proprietà del Benfica che vuole almeno 30 milioni di euro per cederlo. Ma non è l'unica soluzione alternativa valutata in Casa Milan. Si guarda con attenzione anche a Boubakary Soumaré, il 21enne, emerso con la maglia del Lilla è pronto a fare il grande salto. L'Under 21 francese lo scorso anno rifiutò il trasferimento al Monaco, lo scorso gennaio, invece, ha detto di no al Newcastle pronto a investirci 45 milioni. Il giocatore è sul mercato, il prezzo è alto ma ci sono le possibilità per provare a fare un investimento su un giocatore di grandissima qualità. Il suo ex allenatore a Parigi, lo aveva paragonato a Yaya Touré, per la capacità da leader in mezzo al campo. Sui social si sta scatenando un caos intorno a Donnarumma: i tifosi sarebbero contrari a un rinnovo di contratto alle cifre richieste da Mino Raiola: un contratto di cinque anni da nove milioni a stagioni, con tanto di commissione anche per lui. Cosa farà il Milan? Venderlo in questa sessione di mercato però diventa difficile. Oggi il Milan di Stefano Pioli torna in campo a Milanello per la sua terza amichevole con il Vicenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 05:01

