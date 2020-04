Rider sicuri, Palazzo Marino consegna guanti e mascherine

Giulia Salemi

Sono mille i primi kit di sicurezza che il Comune sta distribuendo ai rider. Ogni kit comprende 5 mascherine, 5 paia di guanti e un volantino in diverse lingue con le istruzioni di sicurezza da ossservare sul virus. L'obiettivo è di dotare di protezioni tutti gli oltre tremila fattorini del cibo stimati a Milano.

I rider sono convocati in ordine alfabetico, a scaglioni, e ritirano il materiale allo «Sportello lavoro» di viale d'Annunzio dalle 9.30alle 17. «Vogliamo tutelare sia la salute dei rider che, con il loro lavoro, garantiscono la continuità del servizio di food delivery, ma anche quella dei cittadini e dei ristoratori», ha commentato l'assessore alle Politiche per il Lavoro Cristina Tajani. Soddisfatto il collettivo politico di precari e fattorini del cibo Deliverance Milano, anche se sottolinea che «molti punti delle nostre richieste restano inesauditi». Mentre il kit del Comune è già disponibile, latita quello delle compagnie del delivery. Solo ora «stanno finalmente provvedendo a spedire i kit a casa dei lavoratori o a distribuirli in alcuni ristoranti», spiega. Deliverance chiede alle stesse piattaforme di «indicare dove si trovino questi ristoranti con una comunicazione ufficiale e l'istituzione di punti di smistamento e stoccaggio di kit».

I rider chiedono ad Assodelivery «di discutere con noi e le altre parti sociali un'applicazione più dettagliata dei Protocolli di salute e sicurezza».

Mercoledì 15 Aprile 2020

