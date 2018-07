Rider, apre lo Sportello lavoro per chi consegna cibo a domicilio

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Doppia conquista per i rider, il popolo dei fattorini ciclisti che consegnano i pasti a domicilio, a Milano particolarmente nutrito e agguerrito. Ieri, nel giorno in cui a livello nazionale ottengono l'agognato riconoscimento nel contratto nazionale di lavoro della Logistica, Palazzo Marino ha aperto lo Sportello lavoro. Primo in Italia, in viale Gabriele D'Annunzio 15, zona Naviglio, è dedicato all'ascolto dei riders delle piattaforme di food delivery.Il luogo non è scelto a caso, visto che la Darsena è un luogo abituale di ritrovo per tutti fattorini milanesi. «Vogliamo offrire ai giovani - ha spiegato l'assessore al Lavoro Cristina Tajani - uno sportello per le singole esigenze, nonché per validi percorsi formativi utili a svolgere questa attività lavorativa nel rispetto della sicurezza stradale e personale».Lo sportello, attivo mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12, proporrà da settembre anche corsi gratuiti sulle dotazioni necessarie - come l'uso di caschi omologati e indumenti rifrangenti - e sulle basilari norme igienico sanitarie per il trasporto degli alimenti.Lo sportello non convince però i sindacati, che si dimostrano perplessi. Massimo Bonini, segretario della Cgil, ricorda che era stata avanzata la «proposta di uno sportello che facesse rete con quelli dei sindacati, ma il Comune ha deciso di andare avanti per la sua strada. Questo non va bene». Critico anche Danilo Margaritella, segretario Uil, secondo il quale «occorre un percorso condiviso». (S.Rom.)