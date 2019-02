RICONQUISTA ROGOREDO

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoLui, lei e il pitbull al guinzaglio, tutti insieme non fanno 50 anni. Il ragazzo zoppica e si appoggia a una stampella. Sbucano dalla stazione di Rogoredo e si trovano davanti l'unità mobile di Areu. Un piccolo conciliabolo, poi bussano titubanti, chiedono e si incamminano in via Sant'Arialdo con le siringhe nuove. Pochi minuti e arriva un altro giovane, anche lui con la stampella. Ha le vene quasi necrotiche a forza di bucarsi. Gli operatori della cooperativa Lotta contro l'emarginazione conoscono lui e il suo quadro clinico, sanno che rischia un trombo ogni giorno. «Il suo caso sarà preso in carico dall'Ast di competenza» spiega Rita Gallizzi, la coordinatrice della cooperativa. «Abbiamo caldeggiato la presenza fissa di personale medico, perché i tossicodipendenti piuttosto che andare a farsi visitare preferiscono rischiare l'overdose».Eccola, la fase tre del recupero di Rogoredo, battezzata dal prefetto Saccone L'unione fa la forza: operatori socio sanitari al lavoro per sei ore al giorno per tutta la settimana, coordinati dalla Croce Rossa. Un recupero della zona che è anche e soprattutto il recupero di quel mondo sommerso che va a caccia di eroina da fumare o da farsi in vena. Un mondo in cui le facce sono sempre più giovani. Lo conferma Gallizzi, che si occupa dell'emergenza Rogoredo dal 2013. «I numeri sono sempre in crescita, e nell'ultimo anno abbiamo notato l'aumento delle ragazze». Il progetto è appena decollato, ci vorrà un mese per metterlo a regime, capire quali sono le fasce orarie di maggior afflusso, fare una fotografia dei frequentatori del boschetto. L'obiettivo è ridurre il danno dell'uso della droga e disincentivarne il consumo. Una difficile battaglia socio culturale. «Ci sono ragazzini che ci vanno solo perché ne hanno sentito parlare. Ci sono insospettabili con famiglia e lavoro che vengono a comprarsi la dose». Nel camper Areu ritirano le siringhe usate e ne consegnano di nuove: il primo giorno 80, ieri qualcuna in meno. Ma forniscono anche lacci emostatici, tamponi, acqua distillata, profilattici per prevenire l'Aids.La stazione di Rogoredo sembra un varco tra mondi: i Frecciarossa sfornano viaggiatori in trolley, la metro rigurgita massaie, operai, scolari in fila dietro le maestre. E poi ci sono loro, la popolazione con un biglietto per il boschetto, mille persone al giorno. Arrivano da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia. In via Sant'Arialdo si incrociano quelli che vanno tra gli alberi e camminano velocissimi, e quelli che ritornano trascinando i piedi, con le pupille a punta di spillo, pronti a tornare domani. «Questa è Rogoredo», alza le braccia un poliziotto di ronda davanti alla stazione con un soldato dell'esercito. Rogoredo non è un luogo, ma una sfida sociale e culturale.giammarco.oberto@leggo.itriproduzione riservata ®