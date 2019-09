RICOMINCIO DA TRE

Timothy Ormezzano

TORINO - Sarri ricomincia da tre. Anzi, dalla terza (giornata). Oggi (ore 12,30) la conferenza stampa, domani (alle 15) l'attesissima prima ufficiale sulla panchina della Juventus, impegnata in casa di quella Fiorentina che con il Napoli è nel suo cuore.

Sarri ricomincia dalla Toscana, la regione dove ha fatto una lunga gavetta. Il comandante torna in panca e in plancia di comando, dopo aver battuto la polmonite, il Parma e il Napoli. La rivoluzione all'insegna del sarrismo può attendere ancora un po'. La squadra sarà praticamente la fotocopia di quella che ha superato il Napoli, con la prima convocazione di Ramsey e un solo ballottaggio tra Matuidi (favorito) e Rabiot. Davanti ci sarà con ogni probabilità il solito tridente: Douglas Costa, Ronaldo e quell'Higuain che sembra dire al suo guru Sarri ricomincio da te». Il passato è ormai alle spalle: «Ho in testa solo il presente e il futuro - dice il Pipita - . L'anno scorso non è stato facile . Inizia una nuova stagione, ho grandi motivazioni». Sulle spalle c'è un nuovo numero: «Il 9 era libero, ma ho deciso di passare al 21 che è il giorno in cui è nata mia figlia. Questa è la verità».

Poi, silenzia le voci di mercato che per tutta l'estate lo volevano in partenza: « Sinceramente a me nessuno ha detto nulla. Sono tornato per dimostrare il mio valore in bianconero». A proposito, non lascerà la Signora nemmeno Cuadrado: nei prossimi giorni il suo agente Lucci discuterà con la società il rinnovo fino al 2022 del contratto in scadenza a giugno.

Higuain punta quindi quella Fiorentina a cui nell'agosto 2016 segnò il suo primo gol in bianconero: «Ero partito dalla panchina e realizzai l a rete della vittoria. Sarà dura, al Franchi si soffre. I viola sono forti, ma noi dobbiamo fare la Juve e portare a casa tre punti». Il Pipita, infine, riabbraccia e loda Ronaldo: «Con Cris non giocavo da molti anni, ho ritrovato un calciatore ancora più completo e ambizioso. Vuole superare nuovi record».

