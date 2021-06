Richiami under 60, oggi si riparte

Con 34.998 tamponi sono 256 i nuovi positivi in Lombardia. Scendono per la prima volta dal 17 ottobre sotto quota 100 i ricoverati in terapia intensiva e calano anche i posti letto occupati negli altri reparti (-56, 534). I decessi sono stati 5.

Riprendono oggi, con vaccinazione eterologa, le somministrazioni agli under 60 anni vaccinati in prima dose con Astrazeneca. Già oggi 17.733 cittadini riceveranno il richiamo con un vaccino Pfizer o Moderna ed entro lunedì verranno recuperate tutte le 42.000 somministrazioni sospese tra il 12 e il 16 giugno. Intanto, sono molto incoraggianti, secondo l'assessora al Welfare regionale Letizia Moratti, gli esiti della sperimentazione dei test molecolari salivari per la diagnosi di positività al Covid partita in alcune scuole lombarde a maggio. A fronte di 3.617 test effettuati, sono solamente due le positività riscontrate.

E oggi parte la campagna vaccinale aziendale nel gruppo Armani. «Nel mio ruolo di imprenditore e di cittadino responsabile, ho deciso di attivare la campagna perché la tutela del loro benessere è per me una priorità e ho voluto dimostrarlo con i fatti, oltre che con le parole» ha spiegato lo stilista.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

