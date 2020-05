Riceveva la marijuana a domicilio, che si faceva consegnare come fosse sushi o pizza.

Un 28enne brasiliano è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente dopo aver ricevuto con una consegna a casa di circa 32 grammi di marijuana. Lunedì sera un rider ha chiamato la polizia per segnalare che da un pacco contenente una bottiglia di vino che avrebbe dovuto portare dalla Bicocca in zona Porta Ticinese proveniva un forte odore di cannabis. Sul posto è intervenuta una volante della Questura che ha accertato nella confezione la presenza di 31,9 grammi di marijuana. Agli agenti il rider, tuttavia, non è stato in grado di fornire dettagli utili

a identificare il mittente del pacco.

A quel punto i poliziotti hanno organizzato «una consegna controllata». Quando il 28enne sudamericano ha aperto la porta di casa si è trovato davanti gli uomini in divisa.

A loro ha ammesso di aver acquistato la droga e ha raccontato che l'avrebbe consumata con una compagna di origini statunitensi. Dopo essere stato accompagnato in Questura per gli accertamenti il ragazzo è stato denunciato a piede libero.

