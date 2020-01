Riccardo Muti, ritorno con i Chicago

Dopo il trionfo del San Carlo di Napoli, e del Maggio Fiorentino, l'emozione del Teatro alla Scala. Oggi Riccardo Muti è al teatro del Piermarini per la terza tappa italiana della sua tournée con la Chicago Symphony Orchestra. Muti e la Chicago, che dirige da dieci anni, sono al teatro che lo rivorrebbe in buca a dirigere un'opera, come dichiarò qualche tempo fa Dominque Maier, nuovo soprintendente designato che, dal 1° marzo, diventerà effettivo.

«Questo del ritorno di Muti è un po' un ritornello di tutti - ha detto in merito il maestro a fine concerto a Napoli - alla Scala sono stati anni bellissimi, poi ho preso altre strade, sono andato a Chicago. Ci sono delle orchestre a cui sono legato e non che a quella della Scala non lo sia. Certo, so che avrebbero piacere. Ora ho cominciato nella mia città, poi ho promesso una cosa a Firenze...

Stasera in programma L'Olandese volante di Wagner, Sinfonia Mathis der Maler di Hindemith e Sinfonia N. 3 di Prokof'ev.

Il 22 gennaio. Piazza Scala. Ore 20. Biglietti 240-15 euro. (P.Pas.)

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 05:01

