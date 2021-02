Riccardo Moraschini è uno dei segreti dell'Olimpia di coach Ettore Messina. Al suo secondo anno in biancorosso, la 30enne guardia/ala è cresciuta tanto e ora punta ad altri grandi traguardi con la casacca dell'AX.

Quali sono i segreti di questa Olimpia così vincente?

«La scorsa stagione, fino a quando si è giocato, non eravamo così continui. Siamo cresciuti molto sotto l'aspetto mentale, al di là dei risultati. Siamo un gruppo coeso e c'è tanta voglia di far bene. La continuità di rendimento è un aspetto importante».

Ora arrivano le Final Eight di Coppa Italia a Milano.

«Dopo la Supercoppa Italiana, è il secondo obiettivo stagionale in ordine temporale. E' una grande manifestazione. Lo scorso anno siamo usciti in semifinale, quest'anno vogliamo vincerla. Si gioca a Milano ma, senza pubblico, è come se si giocasse in un campo neutrale».

Ormai è tanto che si gioca senza pubblico. Quanto incide?

«Purtroppo ci si abitua. Credo che sarà strano una volta che torneremo a giocare con i tifosi al palazzetto. Dovremo riabituarci ma mi auguro che accada il prima possibile».

Nel silenzio del Forum ci sente bene la voce di coach Messina

«E' molto esigente. Il suo carisma, la sua voglia di vincere, fa tutto con un solo obiettivo che è quello di tutta la squadra, ovvero vincere. Grazie a lui, sono cresciuto tantissimo da quando sono arrivato a Milano. E' un allenatore che ti spinge sempre al limite ma lo fa perché lui sa cosa puoi fare in campo e ti sprona sempre a fare del tuo meglio. Sta dando tantissimo a Milano».

Che differenza c'è tra Eurolega e Serie A?

«C'è una differenza netta. Quest'anno, forse, è ancora più evidente. L'Eurolega ha un livello medio molto alto, sia dal punto di vista fisico che qualitativo. In Italia, anche a causa della crisi, si sono persi giocatori e, alcune squadre, hanno dovuto inventarsi all'ultimo momento. L'Eurolega, nonostante i tanti problemi economici, non ha perso il suo status».

Quali sono i suoi obiettivi a medio-lungo termine?

«Voglio restare a Milano il più a lungo possibile. E' una piazza esigente ma anche io lo sono con me stesso. Per meritarmi la riconferma a giugno, devo dare il massimo di me stesso. Farò di tutto per conseguire questo obiettivo. Desidero con tutte le mie forze continuare questa avventura a Milano».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

