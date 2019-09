«Riaprire subito il centro Corelli»

Simona Romanò

Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, è ancora allarme in Centrale?

«L'intera area è nelle mani di centinaia di clandestini. Servono blitz continui delle forze dell'ordine, controllo giornalieri di polizia, carabinieri, vigili per disturbare gli immigrati».

Che cosa intende per disturbare?

«Fermarli e chiedergli i documenti, che non hanno. Ora, invece, i militari in Centrale non agiscono e gli stranieri dilagano con i loro comportamenti fuorilegge, diffondendo la paura fra i cittadini. Se sono irregolari devono essere trattati come tali. Si portano in questura e poi in un centro permanete di rimpatrio, per intenderci il vecchio Cie di va Corelli che l'amministrazione Sala, dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione, vorrebbe trasformare nell'ennesimo centro di accoglienza da riempire senza limite. Un'altra struttura inutile per la città, perché il vero problema è che a Milano non sappiamo dove collocare i clandestini. Così dobbiamo prepararci a stagioni peggiori».

Ovvero?

«Se non abbiamo la mano ferma, se non apriamo un Cpr, ci attendono mesi difficili con i clandestini ad aggredire i militari e a occupare giardini, piazzole, strade di periferia. Monteranno le tende nei parchi e il Comune starà a guardare. Non è una provocazione, purtroppo, ma una prospettiva reale».

Una soluzione?

«Trattenere i clandestini e gestire i richiedenti asilo. Il nuovo governo non ci aiuterà, ma Milano non può attendere che la situazione precipiti».

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

