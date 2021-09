Riaprire i live club in sicurezza, questione da affrontare». È l'appello del sindaco Giuseppe Sala che ha ricevuto a Palazzo Marino ieri una delegazione del coordinamento milanese di KeepOn Live, associazione di categoria che comprende live club e festival italiani. Con il Green pass si può tornare allo stadio e andare al ristorante quindi, ha scritto Sala in un post, «è il momento di dare finalmente ascolto a un settore fermo da quasi due anni e che chiede semplicemente di poter tornare a fare il proprio lavoro». Il punto di partenza dev'essere, come sempre, la sicurezza. Le regole sulla capienza devono essere equilibrate, evitando «sia il liberi tutti sia eccessive restrizioni». Da Milano «lanciamo un appello alle altre istituzioni. Non è più il momento dei dibattiti, è il momento della decisione».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA