Riapre i battenti lo scrigno delle mostre: Palazzo Reale. Ci prova in viale sperimentale solo per 4 giorni un'altra meraviglia delle collezioni d'arte: la pinacoteca Ambrosiana. Via via anche il mondo della pittura e della scultura prova a trovare una via e a ricominciare.

Dopo tre mesi di astinenza finalmente tornano visibili a Palazzo Reale le esposizioni che avevano appena tagliato il nastro, Georges de La Tour e Tutankhamon. L'orario per il giovedì va dalle 11 alle 22.30, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 19.30 con l'ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. Lunedì, martedì e mercoledì le mostre resteranno invece chiuse al pubblico. La prenotazione è obbligatoria e i biglietti si acquistano on line; durante la visita obbligo di mascherina e di disinfettarsi le mani. Come per gli altri musei anche a Palazzo Reale verrà rilevata la temperatura corporea prima di entrare. Le mostre sono state prorogate: fino al 30 agosto Tutankhamon RealExperience e fino al 27 settembre quella dedicata a Georges de La Tour. Palazzo Reale rimarrà aperto anche il 2 giugno e il 15 agosto dalle 11 alle 19:30.

Esperimento per l'Ambrosiana, che custodisce capolavori da Raffaello a Caravaggio, che prova ad aprile da sabato 30 a martedì 2 giugno dalle 11 alle 18. Per l'occasione il biglietto sarà ridotto a dieci euro. Gli ingressi saranno contingentati: massimo 20 persone ogni mezz'ora e i biglietti online al sito www.ambrosiana.it. Oltre alla collezione anche le mostre L'anatomia dal Medioevo a Leonardo da Vinci (curata da Paola Salvi) e La creativita al femminile nel tempo e nella storia. Negli stessi giorni sarà possibile visitare la Basilica di Santa Maria presso san Satiro progettata dal Bramante con apertura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. L'ingresso in questo caso è gratuito.

