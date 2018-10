Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Riapre i battenti Bimbinfiera, l'esposizione di Novegro dedicata ai bambini e alle famiglie. Due giorni di iniziative, stand, spazi per il divertimento e il relax: dalla baby dance ai truccabimbi; dagli spettacoli di magia agli sport.Per chi preferisce la scienza, tutti alla Libreria dei ragazzi con Luca Perri. L'astrofisico del Planetario, famoso per i suoi i sold out negli incontri sulla Fisica di Interstellar, incontra i piccoli lettori oggi per spiegare una scienza tutta da ridere (ore 18, via Tadino 53). A Teatro Menotti le fiabe italiane si raccontano attraverso il gioco della sabbia o dei disegni eseguiti dal vivo (domani, ore 16, via Menotti, 11). Al Teatro della Memoria tocca ai pappagalli alle mele e agli alberi tagliati. È la fiaba Piume dorate e l'albero merenda, con i pupazzi e gli attori di Molletta Teatro (ore 16, domani, via cuchiari 4). (S.Rom.)