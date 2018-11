Rho, cantine sature di metano quaranta famiglie evacuate

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tanta paura e quaranta famiglie evacuate ieri a pranzo da un palazzo di sei piani in via Livello, a Rho per una fuga di gas che si temeva potesse provocare un'esplosione.L'allarme intorno alle 13 quando un condomino si è accorto del forte odore di gas tra le scale, i vigili del fuoco sono arrivati pochi minuti dopo e hanno rilevato con i propri dispositivi un grave livello di saturazione nelle cantine. Secondo quanto riferito, era superiore del 50% della quantità consentita. Tutti i residenti sono stati portati fuori, compresa una donna di 100 anni costretta su una sedia a rotelle. Via Livello e via Dante sono state chiuse al traffico in via precauzionale e intanto i tecnici hanno dissipato il gas nelle cantine attraverso gli aeratori. La colpa della perdita sarebbe di un pezzo di tubatura condominiale ormai marcita. In serata il rientro in casa. (G.Pos.)riproduzione riservata ®