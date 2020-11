RESTA IN ISOLAMENTO

«È una nazionale bellissima», ha scritto sui social Roberto Mancini dopo il 2-0 sulla Polonia. Una Nazionale che però dovrà ancora guidare a distanza domani sera in casa della Bosnia, nell'ultimo impegno del Gruppo 1 League A di Nations League. Il ct azzurro infatti è risultato ancora positivo al tampone: a Sarajevo in panchina, per la terza volta consecutiva, ci sarà il vice Alberigo Evani, con uno tra Attilio Lombardo e Gianluca Vialli a ricevere le indicazioni da casa del Mancio.

Che, dall'Italia, potrebbe vivere una serata in qualche maniera storica. Un risultato pieno lo porterebbe alla diciottesima vittoria in 27 partite, con una percentuale del 66,6%, meglio del 66,3% di Vittorio Pozzo (63 successi in 95 gare). Comunque importa di più che, battendo la Bosnia, arrivi l'aritmetico accesso alle Final four di Nations League, senza dover dipendere dal risultato di Polonia-Olanda. (M. Sar.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA