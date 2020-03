RESISTERE ALLA QUARANTENA

Greta Poscaù

Approfondimenti, street view, contributi di artisti e anche nuovi progetti come playlist musicali e idee «ri-creative». Pirelli HangarBicocca mette a disposizione del pubblico la sua proposta digitale. Sono aperti i canali social, dove fluiranno l'arte e la cultura contemporanea, in continuità con #ArtToThePeople, l'hashtag per comunicare, e col suo tradizionale racconto digitale di mostre e eventi. I contenuti e i temi sono proposti nel palinsesto digitale distribuito su Instagram, Instagram Stories, Facebook, Twitter. Quattro sezioni principali: per prima una musicale, molto sfiziosa, su Spotify. Qui nasce un nuovo profilo Pirelli HangarBicocca in cui artisti e personalità legate alla istituzione condivideranno con il pubblico playlist della loro musica di riferimento e il loro immaginario sonoro. Poi un progetto speciale, realizzato con l'artista Trisha Baga, uno spin-off del Public Program che da sempre accompagna le mostre in programma; terzo, approfondimenti e Street View Google Arts & Culture per conoscere le mostre in corso, la collezione permaente e anche un archivio di tutte le esposizioni. Infine #ArtsToTheKids, per il pubblico più giovane, realizzato dal Dipartimento educativo con l'artista Alice Ronchi che ha creato sei disegni originali pensati per essere trasformati, completati, colorati con la creatività dei bambini.

Appena sarà possibile la riapertura degli spazi, i visitatori potranno tornare alla mostra «....the Illuminating Gas» di Cerith Wyn Evans, fino al 26 luglio. Nello Shed potranno invece visitare, fino al 19 luglio, «the eye, the eye and the ear» di Trisha Baga. La mostra dedicata all'artista cinese Chen Zhen, prevista ad aprile al 15 ottobre. A seguire, dal 10 settembre, Neil Beloufa. La mostra di Steve McQueen con Tate Modern di Londra e prevista da ottobre a febbraio 2021, sarà presentata invece ad aprile 2021.

