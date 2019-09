REQUIEM PER IL MEAZZA

Ferruccio Gattuso

Due anelli o guglie. La scelta del nuovo San Siro è al bivio. La disfida per dare un volto al nuovo stadio di Inter e Milan si gioca tutta tra questi due concetti filosofici opposti, presentati ieri al Politecnico alla presenza dei due studi di architettura e dei vertici delle due società: l'ad dell'Inter Alessandro Antonello e il presidente del Milan Paolo Scaroni. Il progetto con i due anelli è firmato dal consorzio italo-americano Manica Architecture-Sportium; il secondo dallo studio americano Populous, che ha seguito il nuovo stadio di Wembley e lo stadio del Tottenham. Escluse quindi le proposte di Hok e di Stefano Boeri. Dove si giocherà il prossimo destino calcistico di Milano?

I DUE ANELLI

L'idea è di due anelli che si intersecano «a rappresentare Inter e Milan, rivali ma unite nel progetto». L'architetto italoamericano David Manica ha evidenziato i punti di forza: impianto ovale classico, illuminato di rosso o di blu a seconda della squadra che vi giocherà (di entrambi i colori in occasione del derby), ottima visione del campo ma anche degli spalti, per godere appieno delle coreografie, riqualificazione dell'area circostante in parco mantenendo il prato originario di San Siro aperto al pubblico.

LA CATTEDRALE

Illustrato dal managing director Christopher Lee, il progetto Populous (chiamato la Cattedrale) ha puntato sull'unicità dell'estetica: «Uno stadio diverso da tutti gli altri, che deve diventare un'icona immediatamente identificativa di Milano». Gli spazi adiacenti allo stadio evocano non solo il Duomo ma anche «quello spazio democratico che è la Galleria, dove passano tutti i milanesi, ricchi e poveri». Particolarità, gli spalti più verticali e vicini al campo: «Un muro di tifosi che incombe sul campo, spiega Lee».

INTER

Spiega l'ad nerazzurro Alessandro Antonello: «Ristrutturando il Meazza non avremmo raggiunto gli standard degli stadi europei. E poi San Siro avrebbe perso la sua identità». E assicura: «Lo stadio sarà pronto per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026».

MILAN

Il presidente del Milan Paolo Scaroni spiega che «San Siro non è più uno stadio per squadre con ambizioni internazionali». E si trasformerebbe l'intera zona, che oggi «è un non-luogo». E ancora. «Ci sarà grande variabilità dei prezzi, con biglietti popolari o meno popolari».

IL VECCHIO SAN SIRO

Se arriva il via libera dall'amministrazione San Siro sarà demolito in otto mesi. E il nuovo impianto, nelle parole dei due dirigenti sportivi, sarebbe sempre di proprietà del Comune e le società lo avrebbero in concessione per 90 anni.

riproduzione riservata ®

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA