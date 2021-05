Renato Vallanzasca ha 71 anni. Il primo reato lo ha commesso a otto, nel suo quartiere, la Comasina, quando con un amichetto cerca di liberare una tigre chiusa in gabbia in un circo allestito vicino casa. Il giorno dopo la polizia va a prenderlo mentre gioca a pallone e lo porta al carcere minorile Beccaria.

Escluse le latitanze seguite alle tre storiche evasioni, ha passato ben oltre la metà della sua vita in una cella. E così continuerà a vivere per volere della Cassazione, che ieri ha rigettato la richiesta di libertà condizionale o di semilibertà, confermando così la decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano del 23 giugno 2020. Vallanzasca è in carcere a Bollate dal 2014. Condannato a 4 ergastoli per un totale di 295 anni (per rapine e anche due omicidi), il bel René secondo i magistrati avrebbe comportamenti che al momento non riflettono «oggettivamente» il «definitivo ripudio del passato stile di vita e l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi». La Cassazione ha ripreso quanto sottolineato dai colleghi del Tribunale di sorveglianza, per i quali è determinante la «mancata emersione di atteggiamenti del condannato che segnino, nei confronti delle numerosissime vittime, anche al di là di risarcimenti economici, pur possibili alla luce della non seriamente contestata percezione di somme di denaro per pubblicazioni, diritti di autore, anche per lo sfruttamento cine-televisivo dell'esperienza di vita del condannato, un'evidente ed effettiva resipiscenza».

La Corte ha anche evidenziato che nel 2014 era stata concessa a Vallanzasca la semilibertà ma era stato poi arrestato nuovamente per uno strano furto di un boxer e attrezzatura da giardinaggio in un supermercato di viale Umbria. Un caso anomalo dell'ex leader della banda della Comasina, secondo alcuni incastrato. (S,Gar.)

