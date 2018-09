Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Reinterpretare l'arte e il design. È il vizio di Leonor Antunes, artista portoghese all'Hangar Bicocca fino al 13 gennaio con The last days in Galliate, la prima personale in Italia dell'artista. L'artista, attraverso citazioni e dettagli di designer e architetti del modernismo milanese e internazionale, reinterpreta e trasforma opere e edifici. Dettagli e frammenti di attaccapanni, di sedie e di librerie si trasformano in sculture e installazioni, con reti, nodi, fili, materiali e funzionalità diverse da quelle originali. «Per me è fondamentale analizzare sempre quello che si fa e tornare su quello che si è fatto in passato». Tra i designer e architetti che hanno ispirato Antunes anche Franco Albini e Franca Helg (il titolo della mostra deriva da un'opera dell'architetta), Gio Ponti, Lina Bo Bardi, Anni Albers. (G.Cos.)