Reina verso l'Aston Villa Sportiello al suo posto?

MILANO - Pepe Reina ha la valigia in mano. Pronto a imbarcarsi per Birmingham, pronto per una nuova avventura alla corte dell'Aston Villa. Per il Milan un'occasione, quasi un affare considerato il suo ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Un bel risparmio per le casse rossonere. Ma prima dell'addio Paolo Maldini e Zvonimir Boban vogliono avere la certezza di avere un altro secondo di pari livello.

Con l'Atalanta, al di fuori dell'affare Caldara, si è parlato di un possibile inserimento di Marco Sportiello, l'altra ipotesi è quella di mettere sotto contratto almeno fino a giugno l'ex numero uno della Samp, Emiliano Viviano, svincolato dallo Sporting Lisbona dopo una parentesi alla Spal, e pronto a fare il dodicesimo a Gigio Donnarumma. Una soluzione per la porta verrà trovata, Reina è destinato a lasciare il Milan e l'Italia.(L.Ucc.)

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA