REINA 6Sufficienza di stima e profondo affetto.CALABRIA 6Manca la sua spinta in avanti, ma dietro ha tanto da lavorare.ZAPATA 5Un palo della luce dietro. E non parliamo di quando si spinge in avantiROMAGNOLI 6,5L'unico a salvarsi dall'invasione greca sulle coste di San Siro.RODRIGUEZ 6,5Pallone telecomandato sulla testa di Cutrone. Niente male davvero.BIGLIA 5,5Fa altro, fa quello per cui non è stato pagato.BAKAYOKO 5Scommessa che puzza di insuccesso.BONAVENTURA 6Un gol lo segna anche questa volta. Peccato per il tocco in fuorigioco di Samu (9' st Calhanoglu 6,5: regala un assist facile facile a Cutrone e colpisce un palo. Ben fatto).SUSO 6,5Fa pco nel primo tempo, un pò di più dopo. Esce dopo aver buttato là in mezzo una dozzina buona di palloni. Stanco ma felice (35' st Borini ng).HIGUAIN 7Prende calci, s'arrabbia. Tira in porta poco ma quanto basta per metterla dentro. Recupera una partita che sembrava persa.CASTILLEJO 5,5Tanto fumo ma poco arrosto nel forno dell'area di rigore (9' st Cutrone 7,5: una zuccata che fa venire giù mezzo stadio. L'altro è vuoto. Poi ne fa un altro. Uragano rossonero sul cielo di San Siro).GATTUSO 6,5La vince in rimonta, con i cambi, con le due punte. Altri tre punti strappati di forza e coraggio. Quello che ci vorrebbe per insistere con due attaccanti che insieme stanno bene, giocano e segnano.