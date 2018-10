Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

REINA 5Uscita a vuoto, Romagnoli in ritardo e via con un altro liscio rossonero. Sul secondo non ci sarebbe arrivato nemmeno con un'astronave.CALABRIA 5Zoppica a prescindere dal male alla caviglia.ZAPATA 5Sbaglia sul gol, sbaglia tanto. Niente di nuovo.ROMAGNOLI 4Tanti errori, dal gol al fischio finaleLAXALT 6Gioca il suo calcio: corse e rincorse sulla sua fascia. Nulla da dire.BAKAYOKO 4E' lui a vincere il premio Bidone 2018-19 per il Milan (1' st Cutrone 6: lui s'infiamma con poco, con un gol dei suoi).BIGLIA 5Aiuta dietro, dove c'è più bisogno senza un grande risultato a dire il vero: gli spagnoli fanno il tortello a cui lui partecipa spesso (35' st Bertolacci 5: 15 minuti recupero compreso per avere diritto a una doccia).BONAVENTURA 5Non difende e soprattutto non attacca. Apparentemente svogliato.CASTILLEJO 6Consegna a Cutrone il pallone della speranza e si prende un calcio in area di rigore che puzza di rigore. Chiude con un rosso corridaHIGUAIN 5Nervoso, come se il derby non fosse ancora finito. Un'altra partita no. E siamo a due gare senza reti, due sconfitte.BORINI 5Gli servirebbe una bella lavata di capa. E non solo per cancellare quel pasticcio in testa (1' st Suso 5: non c'è).GATTUSO 5Ora non rimane che tornare a vincere e subito per non perdere il suo Milan.