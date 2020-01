Reduce da una settimana infernale, con tre sconfitte consecutive (due in Eurolega e una in campionato), l'Olimpia è chiamata ad invertire la rotta. Oggi (palla a due ore 18.45, diretta Eurosport Player), i biancorossi saranno di scena ad Istanbul, sul campo del Fenerbahce. Il record dell'AX è in perfetta parità (10-10). La squadra di Obradovic ha vinto tre delle ultime quattro gare in Eurolega e sembra aver ritrovato un minimo di brillantezza, nonostante il record sia ancora negativo (8-12). Per continuare a sognare le Final Eight, Milano deve necessariamente fare risultato contro Datome e compagni. Lo sa bene coach Messina: Affrontiamo una squadra la cui classifica non riflette il loro vero valore. Hanno avuto problemi dovuti ad una serie di infortuni che hanno condizionato il loro inizio di stagione. Il Fenerbahce è una squadra molto fisica, mentalmente aggressiva, soprattutto in casa. Servirà pazienza, buone percentuali al tiro e difesa per tutti i 40 minuti, le parole del coach biancorosso. Ancora ai box gli infortunati Brooks e Moraschini, torneranno a disposizione Scola e Rodriguez, risparmiati nell'ultima sfida di campionato giocata a Brescia proprio per recuperare energie fisiche e mentali. L'Olimpia è attualmente ottava in classifica in Eurolega. Vincere sul campo del Fenerbahce rinfrancherebbe il morale di una squadra che continua ad avere troppi alti e bassi. Un nuovo stop renderebbe il cammino europeo molto complicato.

(F.Pon.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

