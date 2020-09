Rebic, due promesse: «Pronto ad aiutare Ibra ma anche a fare gol»

Luca Uccello

Ante Rebic è felice, il Milan anche. «Felice di aver firmato, felice perché ho dimostrato che ho le qualità per giocare qui, sono contento». Contratto fino al 30 giugno del 2025. Un affare da quanti milioni di euro? Non si capisce. Un mistero accresciuto dal comunicato dell'Eintracht: «Entrambe le parti - si legge - hanno convenuto di non divulgare i termini del trasferimento». Secondo la Bild l'Eintracht avrebbe pagato appena 9 milioni di euro per André Silva, una minusvalenza che il Milan compenserebbe con l'acquisto a costo zero di Rebic. Secondo altri media tedeschi Andrè Silva sarebbe costato 18 milioni di euro (9+9). Cifra simile per Ante Rebic. La verità si scoprirà solo leggendo il bilancio di Casa Milan. Quello che interessa ai tifosi e a Stefano Pioli è che Ante segni tanto, sia ancora decisivo. «Anche l'anno scorso quando sono arrivato qui ho detto subito che non ero un bomber, aiuto la squadra in un altro modo. Ho fatto 12 gol, spero di farne anche di più quest'anno». Maglia numero 12 sulle spalle e pronto ancora a mettersi al servizio' di Ibrahimovic: «Zlatan è un grande giocatore, aiuta tutta la squadra, ha un grande impatto, è sempre un piacere giocare con lui. Io faccio sempre il mio lavoro, adesso sto facendo bene, spero anche di fare meglio».

Un leader in campo, l'altro siede in panchina ed è il nostro allenatore. Una persona importante per la sua esplosione al Milan. «Lui ha visto che meritavo un'occasione, quando questa occasione è arrivata ho fatto bene». Testa all'Europa ma anche al campionato. «Voglio partire con tre punti, questo è più importante, se faccio gol bene, se non lo faccio sono comunque tre punti». Intanto giovedì c'è lo Shamrock Rovers e Ante Rebic è squalificato.

L'attaccante rossonero deve scontare 5 giornate. Una lunga squalifica che risale ai tempi dell'Eintracht. Brahim Diaz, Daniel Maldini e Saelemaekers in ballottaggio per sostituire il croato. Il belga sembra essere il favorito, ma sono a rischio anche Ibrahimovic (problema alla coscia) e Rafael Leao non ancora in condizione dopo l'infortunio muscolare accusato nell'ultima giornata di campionato, contro il Cagliari.

