Real-Psg: super scambio Neymar a Madrid Bale, destinazione Parigi?

Zinedine Zidane ha ufficialmente dato il benservito a Gareth Bale. Con tanto di messaggio al gallese: «se va via domani è meglio per tutti».

Come scrive l'Independent, per l'ex Tottenham c'è in piedi anche l'ipotesi Paris Saint-Germain, con il Real Madrid pronto a ricevere nell'affare Neymar: uno scambio tra club, con il brasiliano che già si è offerto alle Merengues vista la situazione di stallo col Barcellona. L'idea del presidente Florentino Perez è quella di mettere sul piatto non solo Bale ma anche 90 milioni. Il Psg, ormai ai ferri corti da settimane con O'Ney, valuta il fuoriclasse brasiliano 222 milioni. E aveva già respinto una prima offerta del Barça che metteva sul piatto Coutinho, Dembélé e 40 milioni, bloccando sul nascere il possibile affare proposto dai blaugrana, definandolo «ridicolo».

Morale della favola, il superscambio proposto dal Real sarebbe più fattibile rispetto a quello che il Barcellona si è visto respinto la scorsa settimana. Per ora sono solo utopie di mercato, ma nelle prossime settimane sicuramente qualcosa dovrà sbloccarsi: quel che è certo infatti è che Gareth Bale la prossima stagione non la giocherà nel Real Madrid. Su questo Zidane ha già messo la pietra tombale.(M.Zor.)

23 Luglio 2019

