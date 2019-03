Real bufera: ore contate per Solari via pure Bale

Marco Zorzo

MILANO - Per vedere il Real Madrid così umiliato in Champions, bisogna andara a ritroso nel tempo: al 5-0 incassato dai blancos a San Siro contro il Milan degli olandesi targato Sacchi, nell'allora Coppa Campioni, esattamente 30 anni (1989). L'altra sera è finito un ciclo, con le tre Champions e i tre titoli mondiali per club vinti consecutivi. Solari, un uomo solo, e non è più al comando.

Il tecnico, successore dell'altro disastroso Lepetegui (ex ct della Spagna e cacciato dalle Furie Rosse a pochi giorni dal Mondiale), dovrebbe pagare con l'esonero. Ma nella buifera oltre ai citati Marcelo e Isco, è finito pure Bale. Il gallese non ha mai avuto feeling con i tifosi, ma la sua storia a Madrid è giunta al capolinea. A fine stagione saluterà le merengues. Per il Real piove sul bagnato, visto che il talentino Vinicius, finito ko l'altra sera nel disastroso 1-4 al Bernabeu contro l'Ajax, ne avrà per due mesi: stagione finita, in pratica. Ahi ahi, poveri blancos.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA