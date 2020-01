Razzismo, papà e figlio cinesi offesi alla partita di pallone

«Vi cacciamo dall'Italia, cinesi di m...». Questa frase sarebbe stata urlata dal responsabile di una squadra di calcio di Milano a un ristoratore cinese di 40 anni e al suo figlioletto di 8, al culmine di una discussione iniziata per il mancato pagamento del biglietto di ingresso per una partita di calcio tra bambini. Appena 4 euro.

L'episodio è avvenuto lo scorso 19 gennaio, all'esterno del campetto alla periferia sud di una società in contatto con importanti club anche di serie A. Lo straniero, che è in Italia da quando aveva 8 anni, ha denunciato l'episodio di razzismo agli agenti del commissariato di Lorenteggio, ai quali ha spiegato di essere stato aggredito fisicamente e verbalmente per una distrazione. L'uomo ha effettivamente dimenticato di pagare il biglietto (e in denuncia ha riconosciuto il proprio errore). Quando la partita è terminata ed è uscito col figlio e altri genitori, il presidente della struttura lo avrebbe affrontato in malo modo chiedendogli i 4 euro. L'atteggiamento ha sorpreso molto il cinese, che poco prima nell'area ristoro della squadra ne aveva spesi 50. I toni si sono accesi, il 40enne ha chiesto il modulo per svincolare il tesserino del figlio dalla squadra e quel punto un altro responsabile lo avrebbe spinto e avrebbe pronunciato la frase razzista. (S.Gar.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA