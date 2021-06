Rassegne tra spazi cittadini e provincia. Da oggi al 18 luglio torna Prima stella della sera. Ideato dal Teatro Atir consiste in una serie di spettacoli al buio, nel senso che solo quando si alza il sipario si saprà qual è. Nel cortile della chiesa di S. Maria alla Fonte, si alternano Stefano Orlando, Marina Massironi, Sandra Zoccolan e tanti altri. Spettacoli anche al pomeriggio per bimbi. (Via San Domenico Savio, 3. Biglietti 14 euro, www.atirteatroringhiera.it.

Teatro nei boschi ai percorsi in realtà aumentata, fino al 4 luglio prosegue Il Giardino delle Esperidi Festival, kermesse itinerante tra Colle Brianza, Ello e Olgiate Molgora. Prossimo appuntamento il 30 e il 1° luglio la camminata sonora all'alba e al tramonto Piazza della Solitudine del Collettivo Wundertruppe (info www.ilgiardinodelleesperidifestival.it). (P.Pas.)

