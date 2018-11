Rapine, spaccio, violenze: così l'MS13 esporta metodo criminale e stile di vita

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MS13 è l'abbreviazione di Mara Salvatrucha, un'organizzazione criminale nata a Los Angeles negli anni Ottanta da immigrati di El Salvador per difendersi dalle aggressioni delle gang messicane e di afroamericani. Mara deriverebbe dalla marabunta, una formica molto aggressiva, Salva da El Salvador e trucha da è una parola dello slang latino per dire stai in guardia. In pochi anni la MS13 è diventata tra le organizzazioni più potenti e pericolose del mondo, imponendosi soprattutto in Sudamerica e in alcuni stati americani per la violenza feroce, le rapine e lo spaccio.In Italia esistono diversi gruppi che portano il nome delle gang sudamericane (tipo Barrio 18) ma sono formati da poche decine di affiliati e non hanno né struttura né forza di fuoco tale da poter competere o solo dialogare con altre organizzazioni criminali.(S.Gar.)