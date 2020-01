Rapine con il tirapugni, presa la baby gang

Salvatore Garzillo

I ragazzi della banda andavano a caccia di contanti ma puntavano anche ad abiti griffati o semplicemente a vestiti che gli piacevano. Loro, con famiglie difficili assieme alle quali vivevano in case occupate, lo consideravano un risarcimento per un'infanzia passata tra i palazzoni popolari di Calvairate e viale Molise. Peccato che la voglia di riscatto passasse dal sistema più facile, picchiare e rapinare adolescenti o ragazzini ancora più piccoli e indifesi. Ieri gli agenti del commissariato Monforte Vittoria hanno eseguito un'ordinanza di custodia emessa dal tribunale dei minori che prevede il trasferimento per quattro di loro in comunità a Milano, Pavia, Brescia e Mantova.

Hanno tra i 15 e i 17 anni, due hanno origini nordafricane e tutti sono accusati di aver commesso 6 rapine dal marzo 2019 ai danni di studenti tra i 13 e i 16 anni. L'area di caccia era tra piazza Cinque Giornate, largo Marinai d'Italia, piazza Grandi, via Mondolfo e via Cervignano. L'indagine della polizia è iniziata a seguito di un esposto presentato dai genitori di alcune vittime aggredite proprio a marzo del 2019. In quel periodo gli investigatori hanno arrestato un 15enne e un 16enne che avevano appena tentato di aggredire un coetaneo davanti all'Esselunga di via Cena. I due erano armati di un cacciavite col quale hanno ferito alla mano la vittima che aveva tentato di reagire.

Dopo questi arresti i complici hanno pensato bene di fermare la propria attività e per un po' di mesi la situazione in zona è tornata tranquilla. Ma in estate, convinti di non essere più nel mirino dei poliziotti, i baby criminali hanno ripreso a colpire ragazzini mostrando tirapugni e coltellini. In un caso hanno rotto un dente a un 16enne che ha provato a resistere al gruppo.

I colpi contestati sono sei, ma l'ipotesi è che il numero sia molto più alto e che altre persone non abbiano denunciato per paura di ritorsioni. La speranza è che adesso, sapendo della loro cattura, altri possano trovare il coraggio di raccontare.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

