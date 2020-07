Rapinatori professionisti, gente che dagli anni Ottanta ha mantenuto la barra dritta su un mestiere. Era un gruppo armato, pericoloso e ben consapevole quello arrestato dai carabinieri della compagnia di Corsico con l'operazione Lavagna pulita, gioco di parole per il ripulisti nel quartiere Lavagna: 10 catture (uno è detenuto in Spagna per una rapina a Madrid) che segnano la fine della banda a cui vengono contestate 6 rapine, 2 tentate e 2 tentate estorsioni. Ed è stato proprio quest'ultimo reato a dare un'accelerata alle indagini.

«Le estorsioni segnano un cambio di passo - ha spiegato il procuratore aggiunto Laura Pedio - che dimostra il tentativo di strutturarsi in qualcosa di più solido e presente sul territorio». La proprietaria di una panetteria che si era rifiutata di piegarsi era stata minacciata. «Io ti ammazzo, fai schifo, se chiami i carabinieri faccio saltare il tuo locale»: parole rivoltele da Maurizio Alfieri, 57enne di Cosenza, uscito dal carcere nel febbraio 2019 dopo oltre 15 anni per il tentato omicidio di Massimo D'Angela, colpito ad Albairate nel 2003 durante un regolamento di conti nel mondo dello spaccio. «Alfieri è tornato a Corsico pochi mesi dopo l'arresto di Fabrizio Butà e ha così potuto approfittare di un vuoto di potere nella zona - ha spiegato il tenente Armando Laviola della compagnia di Corsico, che ha condotto le indagini assieme al comandante Pasquale Puca - è stato lui a formare la banda, composta in parte da ex colleghi con cui aveva già lavorato».

Tra giugno e ottobre hanno colpito a Milano e hinterland, usando sempre armi vere con colpo in canna. Gli obiettivi erano sale slot, compro oro e centri scommesse gestiti da cinesi, una scelta che seguiva una regola importante, evitare di infastidire la ndrangheta. Il 24 giugno, in una sala slot a Chinatown, il bottino più ingente: 163mila euro. In quella occasione uno dei componenti ha esploso alcuni colpi di pistola per evitare di essere linciato dai cinesi che volevano bloccarli.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 05:01

