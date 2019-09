Rapinato al campo rom Lele Mora testimonierà

È stato citato come testimone dalle difese Lele Mora (foto) nel processo che vede imputato tra gli altri per estorsione Michele Cilla, gestore di un locale a Milano. Una vicenda fumosa in cui si era parlato anche di un tentativo di acquisto da parte dell'ex agente dei vip di una partita di champagne per 40mila euro e di una rapina che avrebbe subito nel campo nomadi di via Chiesa Rossa. Fatti sui quali però le indagini coordinate dal pm Giovanni Tarzia non hanno trovato riscontri: per questo la procura aveva deciso di non convocare Mora come testimone. Lo hanno fatto però le difese degli imputati. Il pm Tarzia ha chiesto e ottenuto il processo con rito immediato per i tre arrestati nel dicembre 2018, ossia Cilla e due persone a lui vicine, Claudio Agrani e Riccardo Spada, che avrebbero preteso con minacce e violenze (anche a pugni e calci in un ristorante) 10mila euro, più la rinuncia ad un credito da 5mila euro, da Ottavio e Marco Pingitore, padre e figlio.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

