Rapinano l'orologio da 200mila euro al ferrarista: presi

La Ferrari 488 color argento che percorreva viale Sarca non se la sono lasciata scappare. E appena si è fermata all'angolo con via Rodi l'hanno affiancata con lo scooter e con il tradizionale trucco della scuola napoletana - un colpo allo specchietto - hanno strappato dal polso dell'automobilista l'orologio non appena ha sporto il braccio dal finestrino. Un colpaccio, perché l'orologio era in tono con l'auto: un Richard Mille in serie limitata, oltre 200mila euro di valore.

Era il 15 settembre 2020. Gli investigatori dell'Antirapina della squadra mobile hanno ricostruito i movimenti dei rapinatori in scooter grazie alle telecamere. E sono riusciti a dare un nome ai banditi: la pista è finita a Napoli, dove ieri i colleghi partenopei hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Luigia Fioretta nei confronti di D. T., 32 anni e G. G., 42, entrambi napoletani.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA