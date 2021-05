Rapina sei donne in mezz'ora, in fuga si tuffa nel Naviglio

Sei rapine in mezz'ora. È il record di un egiziano di 23 anni che martedì pomeriggio è stato arrestato dai carabinieri dopo le segnalazioni arrivate in centrale operativa. L'uomo ha aggredito donne sole e indifese, come due pensionate incontrate a Giambellino e Navigli. I militari lo hanno rintracciato lungo via Lodovico il Moro grazie alle descrizioni di vittime e testimoni. Quando ha visto le divise l'egiziano ha tentato di scappare lanciandosi nel Naviglio ma è stato raggiunto sulla riva della Canottieri Milano.

Le vittime sono state spintonate e scippate della borsa. Una donna di 80 anni nella caduta ha riportato la frattura della clavicola sinistra e una commozione cerebrale. È fuori pericolo ma la prognosi è di 30 giorni. I carabinieri sono riusciti a recuperare e riconsegnare tutta la refurtiva mentre lo straniero, pregiudicato, è stato portato a San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 05:01

