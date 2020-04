Rapina e stupra lucciole, in cella

Rapinava minacciando con un trapano e con una pistola e violentava prostitute nell'hinterland di Milano. I carabinieri di Lodi hanno arrestato un rapinatore seriale di 38 anni, originario di Napoli e residente a Lodi Vecchio, guardia particolare giurata, nei confronti del quale è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di quattro prostitute.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lodi, e condotte dai militari della Compagnia di San Donato milanese erano nate dalla denuncia delle quattro donne di età compresa tra i 22 e i 40 anni e si sono sviluppate anche con l'analisi delle immagini di videosorveglianza.

L'uomo per le rapine usava un trapano e la sua arma in dotazione, una Beretta calibro 9x21. I reati sono stati commessi tra giugno e dicembre dell'anno scorso, nei comuni tra Melegnano e San Giuliano Milanese, lungo la strada provinciale Binasca.

In casa gli è anche stato trovato un fucile da pesca con cui potrebbe avere minacciato alcune vittime.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

