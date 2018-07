Rapì la modella Chloe «Processate l'altro Herba»

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una lite tra famigliari, dissidi che sono degenerati fino alla decisione di interrompere il dialogo con un colpo di pistola. Il ferito è un moldavo di 36 anni incensurato, trasportato nella notte tra domenica e lunedì in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza e ancora ricoverato in prognosi riservata.Ieri i medici hanno riferito che le condizioni del paziente sono stabili ma in miglioramento, c'è ottimismo sulla sua ripresa. È stato centrato alla pancia mentre si trovava in un appartamento al civico 15 di via Cavour, a Brugherio. Era in compagnia della moglie, della nipote di quest'ultima e del marito, il padrone di casa. A sparare sarebbe stato proprio lui, un albanese di 29 anni con diversi precedenti che è al momento ricercato dai carabinieri. Subito dopo aver ferito il parente acquisito è scappato a bordo della propria Alfa Romeo 159 e ha portato con sé la pistola. In casa c'era anche suo figlio, un bimbo di appena un anno che è rimasto assieme alla madre sotto choc.I motivi della lite non sono stati ancora chiariti dagli inquirenti. Le donne hanno detto di averli visti discutere per una questione molto futile, i toni si sono accesi sempre di più fino al ferimento. Gli investigatori, però, non escludono che stiano coprendo la vera ragione della lite finita nel sangue.(S.Gar.)riproduzione riservata ®