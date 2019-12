Ranking Fifa l'ItalMancini scala cinque posti Top 10 nel mirino

Marco Zorzo

MILANO - Per l'ItalMancini si chiude un 2019 di platino. Morale della favola: le dieci vittorie su altrettante gare nelle qualificazioni (mai accaduto prima per la Nazionale) hanno cambiato decisamente in meglio la situazione per l'Italia pallonara, entrata nella hit parade calcistica del Vecchio Continente al numero 8. E ben cinque posizioni in più nel ranking Fifa, passando dal 18° posto di 12 mesi fa all'attuale 13esima posizione. Gli azzurri non sono ancora rientrati nella Top 10 del ranking Fifa, ma quella del Mancio è tra le 10 Nazionali che sono migliorate di più rispetto all'anno precedente. Per la precisione: 6° posto di questa speciale classifica (i primi in Europa). La cura Mancini comincia ad aver effetti anche qui dopo di dieci successi su dieci nelle qualificazioni a Euro 2020.

Un anno fa, dicembre 2018, gli azzurri rimasti fuori dal Mondiale avevano chiuso al 18° posto (senza dimenticare, durante l'anno, il crollo alla 21esima posizione, la peggiore di sempre). Soltanto nel 2016, con il 16° posto, avevano concluso peggio l'anno solare. Dodici mesi dopo, dicembre 2019, Italia 13esima nel ranking e, appunto, sesta tra quelle che sono migliorate di più nell'anno (+68 punti). E tra due anni il Mondiale in Qatar, dove Mancini conta di approdare per essere protagonista. Magari con un Europeo vinto, quello in programma tra sei mesi. L'unico successo azzurro risale al 1968. Una vita fa.

marco.zorzo@leggo.it

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA