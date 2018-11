Ranieri torna in Premier allenerà il Fulham

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Il miracoloso titolo con Leicester del 2016 resterà scolpito per sempre nella storia del calcio. Ora Claudio Ranieri, a 67 anni, torna in Premier League con la voglia di compiere un altro piccolo grande miracolo: salvare la matricola Fulham, la squadra londinese ultima in Premier League con appena 5 punti in 12 giornate e reduce in campionato da 6 stop consecutivi (più quello in Coppa di Lega con il Manchester City) che hanno portato all'esonero del tecnico della promozione Slavisa Jokanovic.«È un onore allenare il Fulham, un club fantastico, con tradizione e storia. L'obiettivo è dare filo da torcere a tutti i nostri avversari. Contrariamente a quanto dice la classifica, la squadra ha talento e sarà capace di prestazioni migliori rispetto a quelle fatte sinora», le prime parole di Ranieri sono musica per il patron del Fulham, l'uomo d'affari pakistano Shahid Kahn, che ha voluto fortemente l'allenatore nato a Testaccio, l'anno scorso sulla panchina del Nantes in Ligue1.Ranieri debutterà in casa, a Craven Cottage, sabato 24 contro il Southampton. Poi sfiderà in pochi giorni a Stamford Bridge il Chelsea di Maurizio Sarri domenica 2 dicembre e, mercoledì 5, il suo Leicester.riproduzione riservata ®