Ramsey: «Juve, un sogno e una sfida»

Timothy Ormezzano

TORINO - Sulle orme di Charles e Marchisio. Dopo qualche parola masticata in italiano, il neobianconero Ramsey ha dimostrato di conoscere anche la storia: «Il mio connazionale gallese Charles è una leggenda, ha lasciato un segno profondo nelle vicende della Juve, spero di imitarlo. Per me un sogno e una grande sfida: voglio scrivere la storia».

Parole al miele anche per Marchisio, che ha idealmente passato il suo numero 8 a Ramsey: «Claudio è stato fenomenale, gli ho parlato in un paio di occasioni al J Medical. Sarei orgoglioso di emularlo». Il Principino, a suo tempo, aveva benedetto l'approdo del trequartista, dicendosi «contento che il mio numero sia stato preso da un grande calciatore». Fair play.

Nel giorno della sua presentazione, Ramsey ha anche risposto a domande di filosofia. Quella sarriana, ça va sans dire: «Vincere giocando bene a calcio è ancora più bello. So che il nostro allenatore ama il bel gioco. Al Chelsea ha disputato due finali vincendone una: sono sicuro che qui otterrà almeno gli stessi successi».

Ecco dunque l'ennesimo colpo a costo zero dei bianconeri, che per arrivare all'ex giocatore dell'Arsenal hanno superato la concorrenza di Roma, Milan e Inter: «C'erano diverse squadre interessate, ma nel momento in cui ho sentito che la Juve mi voleva non ho considerato altre proposte - rivela il gallese di 28 anni -. Sono in uno dei club più grandi al mondo».

Ramsey non vede l'ora di battezzare la sua nuova avventura. Ha assicurato ben tre volte di essere pronto per questa nuova sfida». In realtà sta ultimando il recupero dall'infortunio che gli ha fatto saltare anche la finale di Europa League persa dall'Arsenal contro il Chelsea di Sarri: «Sto lavorando duramente per riprendermi nel più breve tempo possibile. Non ho ancora sostenuto un allenamento completo, ma non sono lontano. Nei prossimi giorni decideremo se partirò per la tournée in Asia. Sono piuttosto fiducioso».

A proposito di ottimismo, il countdown per De Ligt è ormai alle battute finali. Il difensore olandese dovrebbe arrivare (per circa 70 milioni) tra oggi e domani a Torino, dove lo attende un ricco quinquennale. Siamo ai dettagli, come conferma Overmars, il ds dell'Ajax: «La chiusura è vicina, resta solo da sistemare qualche garanzia bancaria». Ieri intanto il presidente del Benfica ha incontrato la Juve per Perin, destinato a trasferirsi in Portogallo per circa 15 milioni.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

