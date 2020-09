Ramo crolla su una panchina, grave una donna

Salvatore Garzillo

Era seduta su una panchina in piazza Grandi, si era fermata per scrivere un messaggio al cellulare e approfittare dell'ombra di un vecchio albero. Pochi minuti e si è staccato un grosso ramo che le è finito sulle gambe, fratturandogliele entrambe.

È in ospedale con una prognosi di molti giorni ma è stata comunque molto fortunata la peruviana di 57 anni che ieri pomeriggio si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Poco dopo le 15,30 è stata travolta da un ramo imponente. Quando carabinieri e paramedici sono arrivati sul posto si sono resi conto che la ferita, nonostante i gravi traumi, è stata una miracolata. Pochi centimetri e probabilmente sarebbe morta lì, su quella panchina su cui pensava di riposarsi.

La donna, che vive a Sesto San Giovanni, è stata trasportata in codice rosso al Niguarda, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il ramo e mettere in sicurezza l'intera area. Sono in corso accertamenti sulle cause del distacco e sulla valutazione di ulteriori rischi ma, al momento, sembra che non ci siano rischi. La zona attorno all'albero è stata comunque recintata per impedire ai passanti di fermarsi al di sotto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 05:01

