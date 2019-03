Rami: «Voglio diventare italiano»

Giammarco Oberto

Lo vogliono tutti, Rami, l'eroe dello scuolabus. Ieri il 13enne ha ricevuto una targa dall'ambasciatore egiziano a Roma, Hoaham Badr. Questa sera sarà al Tardini con il compagno Adam El Hamami, l'altro baby eroe, ospite della Figc per vedere la partita Italia-Liechtenstein.

Al suo quarto d'ora di celebrità lui chiede solo una cosa: «Voglio diventare italiano». Parla come un adulto, questo quasi adolescente figlio di egiziani: «Io sono nato qui. Volevo vedere che cosa sarebbe successo a Salvini se tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti lo ringraziano è grazie a me».

E sul suo caso si consuma l'ennesimo strappo nel governo giallo-verde. Di Maio scrive su facebook: «Su Rami confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali. È d'accordo anche il premier Conte». Ma Salvini, che soltanto il giorno prima proponeva a Rami di farsi «eleggere in Parlamento se vuole lo ius soli», smorza gli entusiasmi: «Stiamo facendo gli approfondimenti del caso, non su di lui ma su tutti coloro che gli stanno attorno. Se non ci saranno problemi, sarò la persona più felice del mondo». La cittadinanza italiana per meriti straordinari è un conto, ma sul no allo ius soli il ministro del'Interno non transige: «Non ci sarà alcuna discussione in Consiglio dei ministri. Non cambio una legge che sconvolgerebbe la vita di questo Paese per il dirottamento di uno scuolabus».

E ieri i 12 carabinieri che quel dirottamento hanno impedito hanno incontrato nella scuola media Vailati di Crema i 51 alunni che hanno salvato dallo scuolabus in fiamme. Tanti abbracci, tante strette di mano, perfino commozione. «Noi siamo addestrati a fronteggiare situazioni di rischio e pericoli - ha detto il comandate provinciale di Milano Luca De Marchis - per voi invece è stata una situazione eccezionale che siete stati costretti ad affrontare. E l'avete fatto nel migliore dei modi. Siete stati straordinari».

